На Харьковщине мужчина подорвался на взрывчатке на собственном огороде: в ГСЧС рассказали подробности

В Харьковской области 50-летний мужчина наступил на взрывное устройство в собственном огороде. Он получил минно-взрывную травму, врачам пришлось ампутировать ступню.

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Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, в населенном пункте Каменка Изюмского района. Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Этот поселок был освобожден от российских оккупационных войск в сентябре 2022 года.

"2 августа в селе Каменка Изюмского района, работая на своем огороде, 50-летний местный житель наступил на неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму в виде ампутации ступни. Он самостоятельно обратился в больницу, где находится на лечении", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призывали украинцев соблюдать меры минной безопасности: не посещать кладбища, леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находились под вражеской оккупацией. Эти территории сильно загрязнены взрывоопасными предметами, неразорвавшимися боеприпасами, противопехотными и противотанковыми минами.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области мужчина подорвался на мине. В результате взрыва 61-летний местный житель получил серьезные ранения ног и смог доползти до своего автомобиля. В автомобиле пострадавший умер: он истек кровью.