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В Киевской области трактор во время кошения травы подорвался на гранате. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
2,2 т.
На месте происшествия саперы изъяли обломки корпуса гранаты

В Киевской области на территории Барышевской общины трактор подорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По этому факту возбуждено уголовное производство.

По словам правоохранителей, на днях около 16:30 к ним поступило сообщение о том, что произошел подрыв сельскохозяйственной техники на неизвестном взрывном устройстве на территории Барышевской общины.

В Киевской области трактор во время кошения травы подорвался на гранате. Подробности и фото

"На месте правоохранители установили, что водитель трактора во время выполнения работ по кошению травы, совершил наезд на взорвавшуюся ручную обломочную гранату. Также с места происшествия взрывотехники изъяли часть корпуса ручной обломочной оборонительной гранаты РГО. К счастью, мужчина не пострадал, а трактор получил механические повреждения", – уточнили в полиции.

По этому факту открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В Киевской области трактор во время кошения травы подорвался на гранате. Подробности и фото
В Киевской области трактор во время кошения травы подорвался на гранате. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева мужчина во время прогулки с детьми нашел противопехотную гранату. На место происшествия работали саперы.

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