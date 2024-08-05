В Киевской области трактор во время кошения травы подорвался на гранате. Подробности и фото

В Киевской области на территории Барышевской общины трактор подорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. По этому факту возбуждено уголовное производство.

По словам правоохранителей, на днях около 16:30 к ним поступило сообщение о том, что произошел подрыв сельскохозяйственной техники на неизвестном взрывном устройстве на территории Барышевской общины.

"На месте правоохранители установили, что водитель трактора во время выполнения работ по кошению травы, совершил наезд на взорвавшуюся ручную обломочную гранату. Также с места происшествия взрывотехники изъяли часть корпуса ручной обломочной оборонительной гранаты РГО. К счастью, мужчина не пострадал, а трактор получил механические повреждения", – уточнили в полиции.

По этому факту открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева мужчина во время прогулки с детьми нашел противопехотную гранату. На место происшествия работали саперы.

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