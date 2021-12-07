В Полтаве водитель сбил на переходе двоих детей: появились данные о состоянии пострадавших. Фото

Во вторник, 7 декабря, в Полтаве по ул. Кагамлыка автомобиль "ВАЗ" сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадали двое парней 4 и 16 лет.

Как сообщает в Telegram "ТРУХА Полтава", младший сейчас находится в детской больнице, а старший госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом "закрытый перелом голени".

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Официальная статистика Национальной полиции Украины свидетельствует, что за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. Они привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Напомним, 3 декабря в Полтаве произошло ДТП, вызванное эпилептическим приступом 19-летнего водителя автомобиля ВАЗ. С утра на улице Кириченко ему внезапно стало плохо за рулем и машина, снеся изгородь у дороги, вылетела на обочину. По словам очевидцев, водитель получил серьезные травмы от удара.

На Черниговщине 4 декабря мусоровоз сбил шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб. Виновник смертельного наезда уже задержан. С 53-летним мужчиной провели первоочередные следственные действия. По предварительной информации, девочка со своей мамой выбросили мусор в контейнер на улице и уходили в сторону остановки.

Водителю грозит заключение на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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