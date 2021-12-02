Его мать погибла на месте: медики рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего в ДТП в Кривом Роге

Cостояние 5-летнего мальчика, которого вместе с мамой 1 декабря сбила "ГАЗель" в Кривом Роге, остается крайне тяжелым. У ребенка множество травм, он находится на искусственной вентиляции лёгких, но медики делают все возможное, чтобы спасти малышу жизнь.

Как сообщает "Информатор", 5-летнего ребенка госпитализировали с места ДТП в 8-ю детскую больницу Кривого Рога. Его 33-летняя мать погибла на месте происшествия.

Медики рассказали, что в результате аварии у мальчика политравма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая тупая травма живота. Также у ребенка диагностировали закрытую травму грудной клетки, перелом нижней трети правой голени, повреждение легкого и обширную скальпированную травму правого бедра и правой голени.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в ДТП погибла 33-летняя женщина, которая с маленьким сыном пыталась перейти дорогу в месте оживленного движения авто в Кривом Роге. Их сбила "ГАЗель", а затем оба оказались еще и под колесами фуры.

В то же время 45-летний мужчина, находившийся за рулем "ГАЗ", после совершенного ДТП с места происшествия скрылся. Впоследствии его разыскали и задержали правоохранители. Следователи по факту ДТП уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы.

По официальным данным патрульной полиции Украины, в течение 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2592 человека, еще почти 25 тысяч человек получили травмы.

За октябрь в Украине произошло 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 пострадали.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!