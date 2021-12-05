В Черниговской области мусоровоз сбил насмерть 6-летнего ребенка: выяснились детали трагедии. Фото

В Нежине Черниговской области мусоровоз сбил шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, трагедия произошла 4 декабря около 15:00. Виновника смертельного наезда уже задержали. С 53-летнем мужчиной провели первоочередные следственные действия.

По предварительной информации, девочка со своей мамой выбросили мусор в контейнер на улице, и уходили в сторону остановки.

"В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка", – сказано в сообщении.

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Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего". Водителю мусоровоза грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Отметим, что за период с января по октябрь 2021 года в Украине произошло более 154 тысяч автомобильных аварий, в которых погибли более 2,5 тысяч человек и еще почти 25 тысяч получили разного рода травмы.

Как писал OBOZREVATEL, во Львовской области в результате ДТП погибла 12-летняя школьница и ее отец. Девочка умерла на месте, а мужчина, который был за рулем в тот день, из-за полученных травм скончался в больнице спустя две недели. Мать ребенка остается в тяжелом состоянии. Подробности – читайте в материале.