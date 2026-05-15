В Польше задержали подозреваемых в избиении украинских подростков: один из пострадавших от нападения в больнице

В Варшаве польские правоохранители задержали группу лиц, которых подозревают в жестоком избиении трех украинских подростков. Один из пострадавших в результате нападения был госпитализирован с серьезными травмами.

Видео дня

Делом уже занимаются полиция и прокуратура, продолжаются следственные действия. Об этом сообщает rmf24.

Инцидент произошел несколько дней назад на Свентокшиском мосту в Варшаве. По предварительным данным полиции, трое украинских подростков подверглись нападению со стороны группы молодых людей. Один из пострадавших получил настолько серьезные повреждения, что его пришлось госпитализировать.

После расследования польские правоохранители задержали пятерых человек, которые могут быть причастны к избиению.

Как сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, все задержанные являются гражданами Польши в возрасте от 15 до 18 лет.

В то же время в полиции ранее отмечали, что на основании собранных доказательств пока нет подтверждений того, что нападение имело этническую подоплеку. Однако расследование продолжается, и следователи проверяют все возможные версии произошедшего.

Министр подчеркнул, что в деле действует принцип нулевой толерантности к насилию. По его словам, правоохранители продолжают процессуальные действия, направленные на установление точной роли каждого из участников инцидента.

Сейчас готовится полный пакет материалов для передачи в прокуратуру. Следствие должно установить все обстоятельства нападения и окончательно определить степень ответственности каждого из задержанных.

Напомним, в польском Ольштыне полиция расследует вероятное избиение несовершеннолетнего украинца из-за национальности. Подростка заставляли целовать ноги и угрожали "вывести его в багажнике".

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа подростков-поляков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко поиздевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!