В Хмельницкой области мужчина напал на полицейских во время проверки документов: есть погибший и раненый

В пятницу, 15 мая, в селе Терловка Летичевской общины Хмельницкой области, около 14:35 во время проверки документов водитель напал на сотрудников полиции. В результате стрельбы один правоохранитель погиб, еще один получил ранения.

После нападения мужчина покинул место происшествия, а в районе объявили спецоперацию для его задержания.

Об инциденте сообщили в Национальной полиции Украины.

