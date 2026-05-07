Заставляли стать на колени: в Польше избили 14-летнего украинца, делом занялась полиция

В польском Ольштыне полиция расследует вероятное избиение несовершеннолетнего украинца из-за национальности. Подростка заставляли целовать ноги и угрожали "вывести его в багажнике".

Об этом сообщает InPoland со ссылкой на управление городской полиции в Ольштыне. Как сообщается, происшествие могло произойти во время майских выходных на территории Старого города.

Что известно

Как стало известно, двое братьев из Украины, в возрасте 12 и 14 лет, подошли к группе польских девушек, чтобы познакомиться. После этого, как говорится в соцсетях, между подростками возникла словесная перепалка, а девушки якобы начали оскорблять и толкать ребят.

Когда 14-летний брат защищал младшего, одна из девушек ударила его в лицо. Позже девушки вызвали старших знакомых парней в возрасте примерно 20–30 лет, которые жестоко избили 14-летнего парня.

Кроме того, как говорится из соцсетей, детьми угрожали, унижали и оскорбляли из-за украинского происхождения. В частности, как утверждается, парня заставляли становиться на колени и целовать обувь, а также угрожали "вывезти в багажнике".

Комментарий полиции

В комментарии изданию представитель Ольштынского полицейского управления Яцек Вильчевский подтвердил, что принято заявление о возможном преступлении. Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших и воспроизводят ход событий.

Финальные процессуальные решения примут после сбора достаточной доказательной базы, добавляет спикер. После этого правоохранители смогут предоставить более широкую информацию по делу, в то же время пока деталей о ходе события или возможных задержаний официально не разглашают.

Напомним, в польском Слупске четырех украинских школьников Комплекса строительных школ и школ непрерывного образования жестко избили старшие польские ученики. У пострадавших зафиксирован перелом ключицы и сотрясение мозга, не считая разбитые носы, многочисленные синяки и тому подобное.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве группа подростков-поляков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко поиздевались: избили, побрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

