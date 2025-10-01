В Польше группа подростков заманила 23-летнего украинца в 'ловушку' и избила: расправу снимали на видео

Во Вроцлаве (Польша) группа подростков-поляков заманила 23-летнего гражданина Украины на вымышленное "свидание", переписываясь с ним в соцсетях от имени несуществующей девушки. Над украинцем жестоко поиздевались: избили, обрили ему голову и нарисовали на лице нацистскую символику.

Чтобы еще больше унизить парня, преступники зафиксировали все на видео. Главное управление полиции во Вроцлаве сообщило на официальном сайте, что правоохранители вычислили и задержали подозреваемых.

Что известно об инциденте

По данным следствия, поляки создали фейковый профиль "16-летней девушки", якобы заинтересованной в сексуальных отношениях, общались с жертвой онлайн, после чего назначили место встречи. Это произошло в сентябре.

Когда мужчина пришел, на него ждала не девушка, а группа молодых людей в балаклавах. Злоумышленники напали на украинца и поиздевались над ним.

"Преступники не только избили жертву, но и обрили ему голову, нарисовали на лице нацистскую символику и записали все происходящее на видео, чтобы еще больше высмеять его", – рассказал заместитель комиссара полиции Вроцлава Александра Фрейс.

Следователи акцентируют внимание не только на физическом насилии, но и на идеологическом содержании преступления.

"Независимо от поведения жертвы, никто не имеет права вершить правосудие в одиночку. Подобные действия являются преступлением и будут караться по всей строгости закона. Речь идет о нападении, за которым скрывается деструктивный идеологический подтекст", – сказано в сообщении.

Подозреваемых уже нашли. Копы расследуют, кто именно участвовал в издевательствах и какую роль играл каждый из участников. Количество человек в группе не разглашается.

По имеющимся данным, дело рассматривается семейным судом, поскольку некоторым из фигурантов не исполнилось 18 лет.

Как писал OBOZ.UA, ранее в столице Польши Варшаве трое мужчин напали на компанию молодых украинцев, оскорбляя их по национальному признаку. Всех троих узнали благодаря видеоролику, им уже предъявлены обвинения.

