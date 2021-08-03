В полиции опровергли данные об опьянении подростка, подозреваемого в убийстве 6-летней Мирославы

В материалах расследования убийства шестилетней Мирославы Третяк на Харьковщине нет сведений о том, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом попала в решение суда по ошибке.

Такое заявление 3 августа журналистам сделал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает "Суспільне". По его словам, внешних признаков, что 13-летний парень был пьян также нет.

"Обнародованная в решении суда информация не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации по поводу алкогольного опьянения подростка", – сказал представитель прокуратуры.

Он предположил, что указанный абзац мог попасть из другого решения суда из-за технической ошибки.

Кроме того, Чубенко пояснил, что парня не проверяли на алкоголь, поскольку оснований для этого не было.

Также спикер добавил, что по делу назначено 12 экспертиз, среди которых психологическая и психиатрическая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 13-летний подозреваемый в убийстве Третяк был пьян. Такая информация содержалась в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, что в поселке Старый Салтов 28 июля пропала шестилетняя Мирослава, когда играла во дворе с соседом. Ее тело нашли поздно вечером того же дня.

В убийстве девочки подозревают 13-летнего парня, которого ранее обвиняли в жестоком обращении с животными.