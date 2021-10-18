В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра города Павлова – источник

В понедельник, 18 октября, в Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра города Константина Павлова Андрея Павлова, 1977 года рождения. Тело мужчины найдено по месту его жительства.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Предварительно известно, что Павлов умер без признаков насильственной смерти.

На место происшествия выехала следственная группа. Предварительно установлено, что тело обнаружил знакомый умершего. С его слов, Павлов утром звонил ему и просил привести ему воды, потому что плохо себя чувствовал. Когда он приехал, то нашел Павлова уже мертвым, сообщает ГУ НПУ в Днепропетровской области.

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Андрей Павлов работал на криворожском предприятии Arcelor Mittal мастером огнеупорного участка. Со слов знакомых, после смерти брата начал сильно выпивать. По словам мужчины, нашедшего тело, Павлову было очень плохо, постоянно рвало. Но от медпомощи отказался и на работу также не вышел. После рабочего дня к Павлову зашли домой, где и обнаружили его мертвым в в ванной комнате.

В полиции добавили, что в дальнейшем тело мужчины будут направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Данное событие зарегистрировано в порядке, предусмотренным украинским законодательством. Сейчас все обстоятельства выясняются.

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