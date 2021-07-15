В ООС показали последствия обстрела оккупантами, во время которого погиб воин ВСУ

В сети опубликовали фотографии позиции Объединенных сил, которая подверглись артиллерийском обстрелу оккупантов 13 июля. Тогда погиб воин ВСУ, еще шесть были ранены.

Трагедия произошла 13 июля возле села Кринички на Луганщине. Фото появились в Telegram-канале "Дежурный ООС" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Под прицельный обстрел из минометов 122-го и 152-го калибров вооруженных формирований РФ тогда попали боевые позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады.

На снимке показан полностью обгоревший автомобиль, как говорится, штатного капеллана подразделения 57-й ОМПр.

В тот день оккупанты 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате таких действий врага погиб 38-летний военнослужащий Андрей Беляев "Белый", еще пять военных получили ранения, а один – боевое травмирование.

"Белый" был родом из Никополя на Днепропетровщине, до своего 39-летия он не дожил всего четыре дня. Без отца остались трое детей. Подробнее о погибшем Герое читайте в материале.

Добавим: за сутки 14 июля поддерживаемые Россией вооруженные формирования также 13 раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая позиции ВСУ из запрещенного тяжелого вооружения.

Ранения получили два защитника Украины, состояние одного из них было удовлетворительное, а второго – средней тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля ВФ России обстреляли поселок Гольмовский на оккупированной территории. Украинский журналист Юрий Бутусов показал запись переговоров российского полковника с террористом, на котором тот указывает координаты целей для поражения.