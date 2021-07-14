Оккупанты на Донбассе обстреляли поселок с гражданскими: журналист опубликовал запись переговоров

На Донбассе 12 июля вооруженные формирования России открыли огонь по поселку Гольмовский, который расположен на оккупированной территории. Журналист Юрий Бутусов опубликовал запись переговоров полковника РФ с террористом, на котором тот дает координаты целей.

Соответствующий ролик он разместил на своей странице в Facebook. По словам Бутусова, это является свидетельством того, что обстрел проводился намеренно для провокации накануне переговоров в "нормандском формате" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Согласно записи, переговоры велись между полковником Вооруженных сил России Сергеем Ростовцем (позывной "Дон"), который также является заместителем командира 3-й ОМСБр "Беркут" и куратором артиллерийских подразделений, с командиром террористов Игорем Ивановичем (позывной "Минер").

Российский военный передал несколько координатов для артиллерийских ударов. Была поставлена задача выпустить всего более 170 снарядов.

В ответ на замечание террориста, что координаты не дотягивают до украинских военнослужащих и попадают на Гольму, Ростовцев сказал, чтобы тот не задавал вопросов и выполнял поставленную задачу.

Также на фразу о том, что могут пострадать гражданские, российский военный отметил, что это "не катастрофа". "Будто первый раз", – добавил он.

"Минер" в свою очередь добавил следующее: "Понял. Типа "укрофашисты" в православный праздник детишек накрыли".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Марьинском районе Донецкой области утром 13 июля боевики "ДНР" обстреляли из тяжелого вооружения поселок Тарамчук. Из-за этого населенный пункт был полностью обесточен.