В Одесской области авто вылетело на встречку и устроило ДТП, погиб пятилетний ребенок. Фото

В воскресенье, 28 ноября, возле села Холмское Арцизской ОТГ в Одесской области произошло смертельное ДТП. Водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco. В результате аварии погиб 5-летний ребенок.

О событии сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области. Отмечается, что оба водителя 34 и 40 лет доставлены в больницу с различными травмами. Ребенок был пассажиром Daewoo Lanos.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

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Напомним, также 2 ноября в Полтаве на улице Европейской неподалеку от ТРЦ "Конкорд" сбили ребенка. 10-летнего мальчика от удара отбросило на несколько метров. В настоящее время ребенок находится в Детской городской клинической больнице. Состояние мальчика стабильное.

Согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

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