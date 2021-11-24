В Днепре автомобиль сбил 14-летнюю девочку: момент попал на видео
В среду, 24 ноября, в Днепре на улице Калиновой автомобиль Ford сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшую увезли на скорой.
Видео момента аварии с камер наблюдения опубликовал "Информатор". Инцидент случился в 12:21.
На кадрах видно, что подросток перебегал дорогу в неположенном месте, при этом машины на дороге были расположены так, что она не увидела движущийся автомобиль. Девочка пыталась оббежать автобус, но ее сбил Ford. Водитель не успел затормозить. В каком состоянии пострадавшая на данный момент – неизвестно.
Напомним, в Харькове на проспекте Науки водитель кроссовера Toyota Land Cruiser сбил пешеходов на переходе. Пострадали парень и девушка 13-ти лет. Авто на скорости врезалось в людей, а попавшего под колеса протащило за собой десятки метров. Пострадавшие с травмами лежали на проезжей части. Вскоре их забрала машина скорой помощи.Статистика ДТП в Украине
По данным Патрульной полиции, за десять месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. В результате погибло 2 592 человека, а еще 24905 были травмированы.
В октябре в стране было зарегистрировано 16 599 аварий, в которых погибли 340 человек и 2615 получили травмы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 ноября 14-летний подросток, управляя мотоциклом марки "Х-Road 200", совершил наезд на велосипедиста, который ехал ему навстречу. Мужчина 1958 года рождения скончался от полученных травм на месте;
на Полтавщине девушка 17 лет села за руль кроссовера Toyota RAV4 и попала в аварию, столкнувшись с деревом. В результате пострадала сама несовершеннолетний водитель, а также трое парней.