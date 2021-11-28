В центре Полтавы авто сбило ребенка: мальчика отбросило на несколько метров. Видео

В Полтаве в воскресенье утром, 28 ноября, около 10:00 на улице Европейской неподалеку от ТРЦ "Конкорд" сбили ребенка. 10-летнего мальчика от удара отбросило на несколько метров.

На место ДТП вызвали скорую, медики госпитализировали пострадавшего. Об этом сообщили в местном Telegram-канале "ТРУХА Полтава" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сейчас ребенок находится в Детской городской клинической больнице в микрорайоне "Левада". Состояние мальчика стабильное.

Видео дня

Момент аварии попал на несколько камер видеонаблюдения. На роликах видно, что потерпевший переходил дорогу. Одна из машин притормозила, чтобы пропустить мальчика, а водитель внедорожника, вероятно, не заметил ребенка. Тогда он перешел на бег, чтобы быстрее оказаться на другой стороне улицы, и попал прямо под колеса.

Сразу после столкновения машина остановилась. К пострадавшему подбежали очевидцы, на место вызвали врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви маршрутный автобус сбил 11-летнюю девочку. По словам водителя автотранспорта, ребенок выбежал на дорогу, не дождавшись зеленого сигнала светофора.