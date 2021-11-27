В Киеве легковушка влетела под колеса фуры: два человека в реанимации. Фото и видео

В Киеве на улице Братиславской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. По предварительным данным KIA вылетела на встречную полосу и протаранила Skoda, после чего последняя отлетела под фуру. В результате аварии два человека получили тяжелые травмы.

После случившегося водитель транспортного средства KIA рассказал, что ехал с работы и уснул за рулем из-за чего допустил столкновение с другим автомобилем на встречке. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (Чтобы посмотреть фото и видео, досскролльте до конца страницы).

По словам водителя грузовика DAF, он двигался в правой полосе, а Skoda Fabia - параллельно во второй. В один момент со стороны метро "Черниговская" на встречную полосу на большой скорости вылетела KIA и врезалась в Skoda. В результате столкновения Skoda оказалась под колесами седельного тягача.

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В машине находился водитель и пассажирка, которые в результате ДТП получили тяжелые травмы. Женщина не могла самостоятельно выбраться из изуродованного автомобиля – ее пришлось деблокировать. Пострадавших с места происшествия увезли в больницу. По информации Telegram-канала "dtp.kiev.ua", водитель и пассажирка находятся в реанимации.

В то же время в салоне KIA находились три человека. По предварительным данным, водитель был трезвый, но окончательно это станет известно после проведения экспертизы.

На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа. В течение некоторого времени часть проезжей части было перекрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Харьков в четверг, 25 ноября, произошла жуткая авария с участием трех легковых автомобилей и двух грузовиков. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка. Кроме того, еще пять человек пострадали.

Позднее стало известно, что водитель грузовика MAN, был в состоянии наркотического опьянения. За совершенное ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По официальным данным патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2592 человека, а еще 24 905 – понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!