В Одессе произошла стрельба на улице: неизвестный открыл огонь из пистолета. Видео

В Одессе днем вторника, 25 июля, произошла стрельба прямо на улице. Неизвестный мужчина открыл огонь из пистолета.

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На месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщили в местных Telegram каналах.

"Стрельба на Базарной, 70. Очевидцы сообщают, что неизвестный BMW X5 открыл огонь из пистолета", – говорится в сообщении.

На месте было обнаружено 5 гильз размером 9мм. В городе введен план "Сирена".

В пресс-службе полиции сообщили, что на месте происшествия работают правоохранители. Событие квалифицировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, в Киеве задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из-за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

В Печерском районе Киева в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего вооруженный забаррикадировался в кабинете. Чтобы задержать нападающего, привлекли бойцов КОРД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина из-за замечаний нанес ножевые ранения отдыхающим на озере. Злоумышленник несколько месяцев назад уволился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

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