В Киеве водитель открыл стрельбу из-за замечания относительно парковки машины. Фото

В Киеве задержан мужчина, подозреваемый в хулиганстве. Злоумышленник из-за замечаний по парковке авто ударил киевлянина и выстрелил в его сторону.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что на проспекте Мира неизвестный совершил хулиганские действия и открыл стрельбу.

"Полицейские установили, что женщина сделала водителю авто замечания по поводу неправильной парковки. В ответ последний начал словесно оскорблять киевлянку, и она позвонила своему мужу, который пришел через несколько минут. В дальнейшем владелец авто продолжил ссориться с оппонентом, ударил его в лицо, достал пистолет и произвел выстрел в его сторону", – рассказали в пресс-службе.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Стрелка, 48-летний местного жителя, задержали и сообщили ему о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина во время конфликта с прохожим произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. Событие произошло на Голосеевском проспекте города.

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