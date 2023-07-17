В Киеве на Печерске мужчина устроил стрельбу и забаррикадировался в офисе: правоохранители провели спецоперацию. Фото

В Печерском районе Киева в одном из офисных зданий мужчина выстрелил в работника частной охраны, после чего вооруженный забаррикадировался в кабинете. Чтобы задержать нападавшего, задействовали бойцов КОРД.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"Сегодня утром (17 июля. – Ред.) неизвестный зашел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны, мужчина выстрелил в сторону сотрудников охраны и ранил одного из них. В дальнейшем вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. Правоохранители провели спецоперацию, в результате которой бойцы КОРД задержали мужчину", – рассказали в пресс-службе.

Личность злоумышленника установили – им оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка пока неизвестны. По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца. Якобы во время очередного конфликта злоумышленник дважды ударил родственника в шею.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева мужчина из-за замечаний нанес ножевые ранения отдыхающим на озере. Злоумышленник несколько месяцев назад уволился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

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