В Киеве рецидивист, недавно отсидевший срок за убийство, устроил резню из-за замечания. Фото

В Деснянском районе Киева мужчина из-за замечаний нанес ножевые ранения отдыхающим на озере. Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, злоумышленник несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за убийство.

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Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, злоумышленник был задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, поступило сообщение о том, что у озера Алмазное произошла потасовка между двумя компаниями отдыхающих и у одного человека есть нож.

"На месте происшествия полицейские обнаружили двоих мужчин и женщину с легкими телесными повреждениями, а уроженец Киевской области, 1990 года рождения, с ножевым ранением в живот самостоятельно обратился в больницу. В ходе первоочередных следственных действий мы установили, что трое мужчин и женщина стали свидетелями конфликта между мужчиной и девушкой из другой компании. Чтобы прекратить ссору, они сделали ему замечание. В результате конфликта последний нанес "соседям" ножевые ранения", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – им оказался местный житель, 1994 года рождения, ранее судимый за убийство. По факту ранения двух мужчин и женщины возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве собственного отца. Якобы во время очередного конфликта злоумышленник дважды ударил родственника в шею.

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