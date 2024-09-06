В Одессе произошла стрельба, есть пострадавший. Фото

В Киевском районе Одессы утром в пятницу, 6 сентября, произошла стрельба на улице. Есть потерпевший, он попал в больницу.

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Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области подтвердила факт преступления. На месте ЧП работали фельдшеры скорой, а также следственно-оперативная группа и криминалисты.

Звуки выстрелов жители услышали около 9:00. Очевидец инцидента позвонил на спецлинию 102 и сообщил, что неизвестный совершил несколько выстрелов в прохожего и скрылся. Раненому мужчине оказали первую помощь и госпитализировали.

По неподтвержденным данным местных Telegram-каналов, стрельба случилась на улице Дмитрия Донского.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 2 сентября в Киеве произошла стрельба возле ЖК "Амурский" (Голосеевский район). Выстрелы совершил неизвестный мужчина в черном.

– В ночь с 26 на 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь по военнослужащим роты охраны ТЦК и СП на посту, ранил одного из них и скрылся.

– 5 сентября стало известно, что 40-летнего стрелка задержали на одной из улиц Луцка и изъяли у него оружие. Преступнику грозит от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

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