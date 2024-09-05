Мужчине, стрелявшему из ружья в военных ТЦК на Волыни, сообщили о подозрении: детали дела

Мужчине, стрелявшему из охотничьего ружья в военных ТЦК в Луцке в ночь на 27 августа, сообщили о подозрении в покушении на убийство военнослужащего. 40-летнего фигуранта задержали и изъяли у него оружие. Раненый военный был госпитализирован, его состояние стабильное.

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Об этом 5 сентября сообщил Офис генерального прокурора. Также было опубликовано фото изъятого оружия и момента задержания нападавшего на военнослужащих.

"При процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении 40-летнему мужчине по факту покушения на убийство военнослужащего, в связи с его деятельностью по охране общественного порядка (ст. 348 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, 27 августа фигурант дела, вооруженный охотничьим оружием и патронами, выстрелил в направлении военного, охранявшего помещение ТЦК и СП в Луцке.

После этого произвел еще пять выстрелов в направлении режимного объекта. Военные открыли ответный огонь, поэтому стрелок скрылся с места происшествия.

В результате стрельбы один из военных получил травмы, его госпитализировали. Состояние пострадавшего стабильное.

Вскоре стражи порядка задержали фигуранта и изъяли у него оружие, которое он, вероятно, применил во время стрельбы. Все обстоятельства преступления устанавливаются, заявили в ОГП.

Прокуроры направили в суд ходатайство по избранию меры пресечения.

Санкция статьи, инкриминируемая фигуранту, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ Нацполиции в Волынской области.

Как писал OBOZ.UA, 27 августа полиция Волыни сообщила, что ночью в Луцке неизвестный стрелял по военным ТЦК на посту. Для поиска подозреваемого была введена специальная полицейская операция.

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