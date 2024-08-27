В Луцке неизвестный открыл огонь по военным на посту, ранен: детали инцидента

В ночь с 26 на 27 августа в Луцке неизвестный открыл огонь по военным на посту. Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы.

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Об этом сообщает полиция Волынской области. После совершенного стрелок скрылся. Известно, что среди работников ТЦК есть раненый.

По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи возбудили уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по военнослужащим, несшим службу по охране объекта на посту. Военные открыли ответный огонь.

"Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный скрылся. В действие была введена специальная полицейская операция, поиски злоумышленника продолжаются", – говорится в сообщении правоохранителей.

Напомним, что в четверг, 15 августа, в Тернопольской области также произошла трагедия. В селе Доброводы мужчина в военной форме стрелял в людей. Есть погибшие и раненые.

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, который вечером, 31 июля, бросил гранату. В результате чего погиб человек. Херсонцу грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

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