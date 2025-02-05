В Одессе мать с ребенком выпали из окна 16-этажки: женщина погибла на месте

Утром 5 февраля мать с ребенком выпала из окна многоэтажки в Одессе. Вследствие падения с высоты женщина скончалась.

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Ребенка госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

По информации правоохранителей, трагедия произошла в Киевском районе Одессы. Сообщения о падении людей из окна 16-го этажа жилого дома правоохранители получили утром 5 февраля.

В полиции отметили, что от полученных травм женщина скончалась на месте, а ребенок, в возрасте около 5-ти лет, госпитализирован. Личности погибшей женщины и пострадавшего ребенка устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и ювенальные полицейские. Правовая квалификация события будет предоставлена ​​позже.

По информации местных Telegram-каналов, инцидент произошел в жилом комплексе "Горизонт". Сообщается, что погибшей женщине было 38 лет, а пострадавшему ребенку – 9 лет. Ребенка увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, в Одессе правоохранители обнаружили младенца в морозильной камере. Тело ребенка возрастом 1 год и 3 месяца нашли в одной из квартир в Пересыпском районе. Еще один ребенок, двухлетняя девочка, изъята из семьи и временно помещена в больницу.

Позже правоохранители сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю по делу, что касается смерти их сына.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

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