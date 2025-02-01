В Одессе в морозильной камере обнаружено тело младенца: подробности страшной трагедии

В Одессе правоохранители обнаружили младенца в морозильной камере. Тело ребенка возрастом 1 год и 3 месяца нашли в одной из квартир в Пересыпском районе.

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Еще один ребенок, двухлетняя девочка, изъята из семьи и временно помещена в больницу. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, ребенок со старшей на год сестрой жил с 18-летней матерью и ее 44-летним неоднократно судимым сожителем. Девочку полицейские изъяли из семьи и направили в больницу на обследование. С матерью умершего мальчика и ее сожителем работают следователи.

Криминалисты следственного управления ГУНП в Одесской области работают на месте трагедии с мобильной ДНК-лабораторией и следственно-оперативной группой отделения полиции №2 Одесского районного управления полиции №1.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все детали. Процессуальное руководство осуществляет Суворовская окружная прокуратура города Одессы.

Напомним, в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. На момент начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины заявили о разоблачении супругов, которые, по данным следствия, снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них. Следующие 15 лет муж и жена проведут в тюрьме.

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