Затолкала младенца в пакет и выбросила в мусорный бак: в Черкасской области разоблачили роженицу, которая избавилась от ребенка

В Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

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Пакет с мертвым новорожденным младенцем обнаружили в мусорном баке. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Черкасской области.

По информации правоохранителей, 8 января в Золотоношский райотдел полиции поступило сообщение о том, что вывозивший мусор мужчина наткнулся на пакет с мертвым младенцем. Тело ребенка было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что матерью новорожденного является 25-летняя женщина, которая не состояла на учете в женской консультации. В полиции сообщили, что младенца она родила самостоятельно и после родов положила девочку в пакет и выбросила в мусорный бак за магазином в селе Белоусовка Золотоношского района.

Следователи Золотоношского районного отдела полиции начали досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. На момент начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины заявили о разоблачении супругов, которые, по данным следствия, снимали порнографический контент, развращали дочерей и насиловали одну из них. Следующие 15 лет муж и жена проведут в тюрьме.

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