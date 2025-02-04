Оставили ребенка умирать и спрятали тело в морозильник: в Одессе сообщили о подозрении матери и ее сожителю. Видео

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении 18-летней матери и ее 44-летнему сожителю по делу, что касается смерти их сына. Тело 1-летнего мальчика было обнаружено в морозильной камере в одной из квартир Пересыпского района.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Одесской области. По предварительным данным, малыш получил термические ожоги, после чего начал терять сознание и имел серьезные нарушения дыхания, но его мать и сожитель не обратились к врачам.

Вместо этого они оставили ребенка в опасном для жизни состоянии, что привело к его смерти. После этого неоднократно судимый сожитель матери спрятал тело ребенка в морозильнике.

Тело малыша было направлено на судебно медицинскую экспертизу для определения окончательной причины смерти. Следователи также изъяли доказательства для дальнейших исследований.

Женщину и мужчину полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности лица, которое находилось в опасном для жизни состоянии и было лишено возможности принять меры к самосохранению из-за малолетства, если оставивший без помощи обязан был заботиться об этом лице и имел возможность оказать ему помощь , что повлекло смерть малолетнего лица. Кроме того, женщине сообщено о подозрении еще по ст. 166 УК – злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия, а мужчине – по ч. 1 ст. 297 УК – поругание над телом умершего.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу сроком 60 суток без права внесения залога.

Кроме того, девочка, которая также воспитывалась в семье, была изъята и направлена на медицинское обследование. В дальнейшем будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области будут судить 43-летнего мужчину, которого обвиняют в систематическом изнасиловании его несовершеннолетних дочерей. К моменту начала совершения преступления девочкам было 9 и 13 лет.

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