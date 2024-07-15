В Одессе массово жгут авто военнослужащих: кто и почему это делает. Видео

В Одессе и области в последнее время активизировались поджигатели автомобилей украинских военнослужащих – за месяц зафиксировано уже с десяток случаев поджогов. Местные власти и правоохранители на это почти не реагируют, не проводится и работа на опережение.

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Реакция на инциденты есть разве что от одесских активистов – они обсуждают поджоги в соцсетях и собирают информацию о возможных поджигателях. А стоят за этими инцидентами из авто военных спецслужбы страны-агрессора РФ.

Они вербуют в сети желающих подзаработать денег и подробно рассказывают им, где стоит чей автомобиль и как именно его поджечь. Зачастую все это происходит в Telegram.

Об одном из таких случаев рассказала журналистка Юлия Химерик. В июне этого года с одесситом связались сотрудники ФСБ РФ. Они предложили ему работу – поджечь конкретную машину, однако мужчина оказался ошибочной целью. Он отказался сотрудничать с врагом, однако продолжил вытягивать дополнительную информацию из россиян, с которой и пошел в полицию.

Со второй попытки он смог подать заявление, однако в конце концов правоохранители сказали, "что ничего не могут сделать, потому что это же телеграм".

"Специально уточнила перед постом. Да, у нас есть специальный отдел в СБУ, который занимается такими делами на опережение – то есть до сожжения авто. Да, трудно расследовать такие преступления и не всегда удается. Но они работают. Они есть. И полиция о них знает. Но почему-то в этом случае решили ничего не делать", – отметила Химерик.

Стоит отметить, что иногда поджигателей авто военных в Одессе и области все же находят и привлекают к ответственности. Однако пока таких случаев гораздо меньше, чем поджогов, которые продолжают происходить.

Мы также рассказывали, что представители спецслужб РФ усиленно вербуют подростков, предлагая им щедрое вознаграждение за осуществление диверсий. Враг умело давит на болезненные точки юных украинцев и прибегает к обману. Следствием таких действий врага есть в том числе и поджоги авто украинских защитников. Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе и задержали двух мужчин, работавших на ФСБ. По заданию российской спецслужбы эти лица планировали поджоги автомобилей украинских военных в городе.

– Правоохранители Киева разоблачили женщину с 14-летним сыном, которые, по версии следствия, причастны к поджогу двух военных автомобилей в столице. Заказы от российских спецслужб родственники получили в Telegram-канале.

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