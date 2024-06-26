СБУ задержала мужчин, которые подожгли авто ВСУ в Одессе: они работали на ФСБ. Фото

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе и задержали двух мужчин, работавших на ФСБ. По заданию российской спецслужбы, эти лица планировали поджог автомобилей украинских военных в городе.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание транспортного средства.

Злоумышленники объезжали улицы Одессы, фиксируя номерные знаки и места парковки военнослужащих. Эту информацию они передавали своему куратору через специальный телеграмм-канал, контролируемый ФСБ.

Получив указания, они поджигали избранные автомобили и скрывались. Таким образом, они уничтожили служебный автомобиль воина из боевой бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона.

После совершения преступлений злоумышленники пытались временно скрыться, но правоохранители установили их местонахождение и задержали их.

По данным следствия, один из задержанных был ранее судимым наркодилером. Он привлек к преступлению наркозависимого местного жителя, согласившегося быть сообщником в обмен на наркотики.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с поличным, емкости с разжигателем и банковские карты для получения вознаграждения от российских кураторов.

В настоящее время задержанным объявлено подозрение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб). Они находятся под стражей и им грозит до 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре разоблачили вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Также предатель публично призвал к захвату власти в Украине.

Также СБУ сообщила о подозрении руководителю Чеченского университета спецназа имени Путина. Байбетар Вайханов – лицо из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова, по указанию которого он организует подготовку боевиков для оккупационных группировок страны-агрессора РФ.

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