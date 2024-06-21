Поджоги военных авто: как российские спецслужбы вербуют украинских подростков, обещая деньги и безнаказанность

Представители спецслужб РФ усиленно вербуют подростков, предлагая им щедрое вознаграждение за совершение диверсий. Враг умело давит на болевые точки юных украинцев и прибегает к обману. Но итог один – несовершеннолетние исполнители лучшие свои годы проведут за решеткой. И не факт, что выйдут на свободу.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Поджоги авто военных – не игрушка

На днях Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о поджогах автомобилей, которые произошли в разных городах нашей страны.

В Одессе полицейские разоблачили двух подростков, 13 и 16 лет, которые подожгли два автомобиля, принадлежавших военнослужащим. Их задержали вместе с двумя приятелями 16 и 18 лет при попытке поджечь еще одну машину.

Кроме того такие случаи зафиксированы и в других городах Украины. Причем в Киеве два автомобиля военнослужащих по заказу российской спецслужбы подожгли... мать с 14-летним сыном.

По данным правоохранителей, жительница Черниговской области с сыном нашли возможность "заработать" через один из каналов в Telegram и для выполнения заказа прибыли в столицу.

"Днем они отслеживали нужное транспортное средство, а ночью при помощи зажигательной смеси подожгли две машины в Шевченковском районе столицы – Mercedes-Benz и Mitsubishi Pajero. Свои действия сообщники снимали на видео, как доказательство заказчикам о выполненном задании", – рассказали в полиции Киева.

А Служба безопасности Украины сообщила, что в Днепре предотвратили ряд поджогов машин сотрудников территориальных центров комплектации (ТЦК). Были задержаны четверо местных жителей, среди которых двое несовершеннолетних – все они также были завербованы российскими спецслужбами и готовились к выполнению масштабного заказа (успели поджечь только одно авто).

Как рассказали в СБУ, участники группы объезжали город в поисках обнаружить паркинги, на которых военнослужащие оставляют свои автомобили. Полученные координаты и цели для поджога они согласовывали со своим куратором из РФ.

За уничтожение одного автомобиля украинского военного молодым людям пообещали "вознаграждение" в размере 3 тыс. долларов США. Для маскировки транзакций деньги должны были зайти на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо.

Кроме того группе была поставлена еще одна задача: на городских зданиях делать надписи, дискредитирующие сотрудников ТЦК.

Такими способами враг собирался создать картинку для российских СМИ о якобы наличии антиукраинского подполья в Днепропетровской области.

Как вербуют подростков

Активность спецслужб страны-агрессора по вербовке юных украинцев началась не сегодня, а еще в 2022 году. Как рассказал собеседник OBOZ.UA в контрразведке, тогда упор делался в первую очередь на фото- и видеофиксацию военных объектов, их охране, на получении информации о перемещениях ВСУ и тому подобном. Сейчас же враг заинтересован уже в диверсиях.

Причем, по словам офицера, Telegram стал основным местом вербовки юных украинцев, так как только единицы продолжают пользоваться запрещенной у нас российской соцсетью ВКонтакте.

Например, задержанные правоохранителями жители Днепра также попали в поле зрения российских спецслужб из-за своей активности в одном из Telegram-каналов, где искали легкого заработка.

"Сотрудники российских спецслужб и сами создают такие каналы, и буквально "пасутся" в чатах на любых других. Они тщательно отслеживают комментарии, вступают в переписку и находят потенциальных жертв. Они хорошие психологи и знают, на какие болевые точки давить, чтобы добиться нужного результата. Однако это ни в коем случае не снимает ответственности с тех украинцев, которые соглашаются выполнять преступные заказы оккупантов", – добавил контрразведчик.

По его словам, подросткам часто говорят, что "тебе ничего за это не будет, так как нет еще 18 лет". Но важно знать, что диверсия (статья 113 Уголовного кодекса Украины) относится к особенно тяжким преступлениям, за которое в условиях военного положения грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. И рассчитывать, что, например, пятнадцатилетний подросток сможет избежать наказания, не приходится – ответственность в этом случае наступает с 14 лет.

Потому родителям стоит быть особенно внимательными, разговаривать с детьми - чтобы не оказалось слишком поздно.