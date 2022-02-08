В Одессе иностранка застрелила парня на улице и скрылась в магазине
В ночь на 7 февраля в Одессе 35-летняя иностранка убила одного из двух прохожих, с которыми у нее возник конфликт. После совершенного злоумышленница пыталась скрыться в ближайшем магазине, однако была задержана правоохранителями.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Одесской области. Отмечается, что в результате словесной перепалки женщина достала оружие, приспособленное для отстрела патронов типа "Флобер" и выстрелила в 21-летнего мужчину. Он погиб на месте (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Злоумышленнице объявили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним: в декабре в Одесской области суд оправдал женщину, которая случайно убила мужчину, пытавшегося ее изнасиловать. Она выкрутила его руку с ножом и зарезала нападающего.
В материалах суда отмечается, что "обвиняемая опасалась за свою жизнь" и "руководилась внезапным намерением, направленным на предотвращение противоправных действий мужчины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 февраля в Полтаве мужчина зарезал одного из посетителей ТЦ "Мир". Еще одного он ранил. Убийство произошло во время конфликта. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы;
подозреваемому в убийстве в полтавском торговом центре "Мир" избрали меру пресечения. Его отправили под стражу в течение двух месяцев – до 5 апреля.