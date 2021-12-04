На Одесщине женщина убила мужчину, пытавшегося ее изнасиловать: суд оправдал обвиняемую

В Одесской области суд оправдал женщину, случайно убившую мужчину, который пытался ее изнасиловать. Она выкрутила его руку с ножом и зарезала нападавшего.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на решение Беляевского районого суда Одесской области. В нем говорится, что обвиняемая действовала в целях самообороны.

Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приставал к женщине и требовал интима. Когда она ответила отказом, тот вернулся к ней в комнату с ножом.

"Схватила своими руками правую руку мужчины, в которой он держал нож, выкрутила ее, направив лезвие ножа в сторону груди мужчины, и, применяя физическую силу, воткнула нож в грудь мужчины", – говорится в материалах суда.

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Там отмечается, что "обвиняемая опасалась за свою жизнь" и "руководствовалась внезапно возникшим умыслом, направленным на предотвращение противоправных действий мужчины".

Женщина на суде также не признала своей вины. Ее сосед рассказал, что она вместе с убитым работала по хозяйству и ранее конфликтов между ними не возникало.

В итоге суд решил, что обвиняемую следует оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления по статье 118 (умышленное убийство при превышении мер необходимой самообороны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумах задержали студентов-иностранцев, которые изнасиловали 25-летнюю девушку.