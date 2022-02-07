Подозреваемому в убийстве в ТЦ Полтавы избрали меру пресечения. Фото

Анатолию Суркову, которого подозревают в убийстве в полтавском торговом центре "Мир", избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца – до 5 апреля.

Об этом сообщает "Суспільне". Мужчина на суде признал свою вину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Таким образом Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Защита и сам подозреваемый просили о круглосуточном домашнем аресте, однако пока они не намерены обжаловать решение.

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Сурков сказал, что совершил преступление в состоянии шока, а намерений убивать у него не было.

Напомним, что 5 февраля в Полтаве мужчина зарезал одного из посетителей ТЦ "Мир". Еще одного он ранил. Убийство произошло во время конфликта. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.