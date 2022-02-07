Подозреваемому в убийстве в ТЦ Полтавы избрали меру пресечения. Фото
Анатолию Суркову, которого подозревают в убийстве в полтавском торговом центре "Мир", избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца – до 5 апреля.
Об этом сообщает "Суспільне". Мужчина на суде признал свою вину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Таким образом Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Защита и сам подозреваемый просили о круглосуточном домашнем аресте, однако пока они не намерены обжаловать решение.
Сурков сказал, что совершил преступление в состоянии шока, а намерений убивать у него не было.
Напомним, что 5 февраля в Полтаве мужчина зарезал одного из посетителей ТЦ "Мир". Еще одного он ранил. Убийство произошло во время конфликта. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.