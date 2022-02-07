Подозреваемому в убийстве в ТЦ Полтавы избрали меру пресечения. Фото

Юрий Сергиенко
Расследования
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Подозреваемому в убийстве в ТЦ Полтавы избрали меру пресечения. Фото

Анатолию Суркову, которого подозревают в убийстве в полтавском торговом центре "Мир", избрали меру пресечения. Его отправили под стражу на два месяца – до 5 апреля.

Об этом сообщает "Суспільне". Мужчина на суде признал свою вину (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Суд отправил Анатолия Суркова под стражу на два месяца.

Таким образом Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Защита и сам подозреваемый просили о круглосуточном домашнем аресте, однако пока они не намерены обжаловать решение.

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Сурков сказал, что совершил преступление в состоянии шока, а намерений убивать у него не было.

На суде мужчина признал свою вину.

Напомним, что 5 февраля в Полтаве мужчина зарезал одного из посетителей ТЦ "Мир". Еще одного он ранил. Убийство произошло во время конфликта. Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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