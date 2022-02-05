В Полтаве в торговом центре был убит посетитель. Фото

В субботу, 5 февраля, в торговом центре "Мир" в микрорайоне "Левада" в Полтаве 63-летний мужчина зарезал ножом одного из посетителей ТЦ и ранил другого. Злоумышленника на месте задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области. Отмечается, что от удара ножом в грудь погиб мужчина 37 лет. Раненого 38-летнего посетителя ТЦ доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Трагедия произошла в результате конфликта.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции. По факту преступления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Напомним: в Печерском районе Киева во время конфликта мужчина ударил ножом своего знакомого. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Отмечается, что якобы после убийства злоумышленник перетащил тело погибшего в вагончик, где они проживали, а затем скрылся. Его задержали.

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