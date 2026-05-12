В Николаеве женщина умерла после пластической операции: детали трагедии

В Николаеве 34-летняя женщина умерла на следующий день после пластической операции. Врачи оказывали пациентке неотложную медицинскую помощь, когда та несколько раз теряла сознание, но это не принесло никаких результатов.

Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Что известно об инциденте

Сообщение от бригады экстренной медицинской помощи о смерти пациентки в частном медицинском учреждении поступило на спецлинию 102 10 мая.

На месте правоохранители установили, что накануне, 9 мая, 34-летней женщине провели плановую хирургическую операцию. После вмешательства она должна была оставаться в клинике под постоянным наблюдением медиков.

На следующий день во время проведения послеоперационных медицинских процедур пациентка несколько раз теряла сознание.

"Врачи оказывали ей неотложную помощь, а также вызвали и бригаду "скорой". Однако, медикам не удалось спасти жизнь женщине", – говорится в сообщении.

Точную причину смерти женщины установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители уже опросили работников медицинского учреждения, а при осмотре места происшествия криминалист собрал необходимые материалы, которые следователи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Под процессуальным руководством Окружной прокуратуры Николаева открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

"Сейчас полицейские проводят все необходимые следственные действия и назначат проведение дополнительных экспертиз. Продолжается досудебное расследование", – отметили правоохранители.

Напомним, в Чернигове полиция расследует смерть 42-летней женщины после проведения операции в частной косметологической клинике в конце февраля 2026 года. Правоохранители открыли уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Кривом Роге через неделю после пластической операции на груди умерла 22-летняя девушка. Ее выписали на инвалидной коляске, так как пациентка не могла самостоятельно передвигаться и жаловалась на боль. Мать девушки считает, что хирург мог допустить какую-то ошибку.

