На Кировоградщине в помещении горсовета произошла стрельба: есть раненые
В помещении Светловодского городского совета на Кировоградщине произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Инцидент произошел внутри админздания, после чего работников оперативно эвакуировали.
На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщил Светловодский городской совет. Также детали OBOZ.UA рассказали в полиции.
В городском совете сообщили, что в здании исполнительного комитета первый заместитель городского головы Сергей Савич применил оружие и открыл огонь в помещении, где находились работники и посетители.
В результате инцидента пострадали два человека – они получили ранения из травматического оружия. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Секретарь городского совета Максим Бакуменко подтвердил, что стрельба произошла в помещении горсовета. По его словам, все работники были эвакуированы из здания из соображений безопасности.
Он также отметил, что именно он вызвал полицию, а подробности инцидента будут обнародованы позже.
По информации городского совета, перед стрельбой чиновник вел себя агрессивно, высказывал угрозы и использовал нецензурную лексику в адрес секретаря горсовета. Часть этих действий, как отмечается, фиксировалась в прямых эфирах в соцсетях.
После сообщения о происшествии на место прибыли полиция и медики.
В полиции OBOZ.UA сообщили, что правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства стрельбы, а также правовую квалификацию действий участников инцидента.
"Предварительно известно, что произошел конфликт между работниками горсовета, в результате чего один из них произвел несколько выстрелов. Два человека получили ранения, их госпитализировали. На месте работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства. Детали позже", – сказала пресс-секретарь НПУ Юлия Гирдвилис.
