В Кривом Роге после пластической операции умерла 22-летняя девушка: из больницы ее выписали на инвалидной коляске – СМИ

В Кривом Роге через неделю после пластической операции на груди умерла 22-летняя девушка. Ее выписали на инвалидной коляске, потому что пациентка не могла самостоятельно передвигаться и жаловалась на боль.

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Мать погибшей украинки Светлана Николаевна подозревает, что хирург мог совершить какую-то ошибку. Об этом пишет местный портал "СВОЇ".

"У нее были боли в груди после операции, врач сказал, что так бывает, пройдет", – рассказала мать пациентки.

Девушка повторно попала в больницу и перенесла еще одно хирургическое вмешательство. Операцию провели на одной груди.

По словам Светланы Николаевны, врач считал, что там есть какие-то выделения. "Но ей это не помогло. Ее кололи всем, чем можно. На следующий день упало давление, органы начали отказывать. Буквально 5 минут – и забрали. Уже было поздно", – вспомнила женщина детали трагедии.

Ее дочь ничем не болела, утверждает мать. Она подозревает, что дело может быть в интоксикации, реакции на препараты или же заражении бактерицидной палочкой. Точную причину смерти эксперты должны установить на вскрытии тела.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Индустриальном районе Днепра умерла 16-летняя девушка. СМИ пишут, что перед смертью она съела много свежих ягод: шелковицы, клубники и красной смородины. Журналисты подозревают, что смерть подростка якобы может быть связана с пищей.

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