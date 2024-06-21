В Николаеве военный чиновник украл более 10 млн грн, выделенных на оборону. Фото

В Николаеве военный чиновник, начальник местного квартирно-эксплуатационного управления, присвоил более 10 млн гривен, выделенных на оборону. Для этого он сговорился с частным предпринимателем.

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Государственное бюро расследований объявило фигуранту о подозрении. Об этом сообщил сайт ГБР 21 июня.

В сентябре 2023 года должностное лицо заключило с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения нужд обороны. Оказалось, что чиновник выбрал цену, которая на 20% выше рыночной.

Государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" на товар делились между заговорщиками. Следователи считают, что из-за этого государство потеряло почти 10 млн гривен.

Расследование касается злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

"Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Также идет работа по сообщению о подозрении предпринимателю", – рассказали в ГБР.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали депутата городского совета в Ужгороде. Его подозревают в вымогательстве взяток за отсрочку от мобилизации.

– ГБР объявило подозрение начальнику квартирно-эксплуатационного отдела и предпринимателю с Волыни, которые на ремонте оборонных объектов обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн гривен. Чиновник с подрядчиком завышали стоимость материалов и вписывали в акты работы, которые на самом деле не выполнялись.

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