Требовал взятки за отсрочку от мобилизации: в Ужгороде задержали депутата горсовета

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали депутата городского совета в Ужгороде. Его подозревают в вымогательстве взяток за отсрочку от мобилизации.

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Об этом сообщили в региональном управлении СБУ. В Службе подчеркнули, что подозреваемый входит в руководящий состав местного департамента социальной политики.

По версии СБУ, народный избранник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За взятки он гарантировал "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью.

Утверждается, что задержан депутат "на горячем", то есть во время получения взятки в размере тысячи долларов за уже готовый документ.

По информации местных масс-медиа, речь идет о депутате Мирославе Горвате. В СБУ показали заблюренное фото задержания; "Закарпатская правда" добавила такое же фото, но без коррекции. На снимке депутат Горват.

В СБУ уточнили, что задержанному подозрение еще не объявили, но предварительно дело квалифицируют по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения или получение взятки должностным лицом.

Мирослав Горват 1980 года рождения по происхождению – ром. По образованию юрист, он начинал работать журналистом на местном телеканале. В настоящее время в департаменте труда и социальной защиты Ужгородского горсовета он занимает должность заместителя председателя департамента.

В горсовет избирался два раза (в 2015 и в 2020 году) от партии Андрея Балоги (в 2015 году называлась "Единым центром"), однако сейчас в списках горсовета Горват обозначен как беспартийный.

Как рассказывает сам Горват, он имеет два диплома о высшем образовании, владеет четырьмя языками и хранит традиции ромов, даже "украл" дочь у ромского барона, на которой женился.

Интересно, что в последнем интервью депутат утверждал: "ромы воюют бок о бок с украинцами".

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