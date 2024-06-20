Украли более 2,2 млн грн на ремонте оборонных объектов: ДБР сообщило о подозрении чиновнику и предпринимателю с Волыни

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) и предпринимателю с Волыни, которые на ремонте оборонных объектов обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн. Чиновник с подрядчиком завышали стоимость материалов и вписывали в акты работы, которые на самом деле не выполнялись.

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Об этом 20 июня сообщила пресс-служба ГБР. Как отмечается, фигуранты были разоблачены во взаимодействии с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Так, начальник КЭВ одного из городов Волынской области и директор частного предприятия совместно обокрали местный бюджет более чем на 2,2 млн грн.

Осенью 2023 года КЭВ заключил четыре договора с предприятием на ремонт помещений, которые используются для нужд одного из вооруженных формирований Волыни.

На эти работы была выделена субвенция почти на 10 млн грн.

Однако чиновник с подрядчиком решили часть средств положить в собственные карманы, рассказали в ГБР.

В акты выполненных работ директор предприятия на протяжении прошлого года вносил ложные данные: завышал цены материалов и вписывал работы, которые на самом деле предприятие не выполняло.

Начальник КЭВ в свою очередь подписывал сфальсифицированные акты выполненных работ, после чего средства поступали на счета предприятия.

Из-за таких сделок местному бюджету был нанесен ущерб более чем на 2,2 млн грн.

Чиновнику КЭВ сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Предпринимателя же подозревают в служебном подлоге и присвоении имущества (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона, информировали в ГБР.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине разоблачили схему легализации более 21 млн евро неправомерной выгоды, полученной главой Госфискальной службы Украины в 2015-2016 годах за возмещение НДС агрохолдинга. Расследование завершено, а обвинение против бывшего главы ГФС и его советника передано в суд.

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