В Нежине прогремел мощный взрыв: пьяный мужчина бросил в парке гранату

В городе Нежин Черниговской области 25 мая на территории парка 44-летний местный житель взорвал неизвестный предмет (вероятно, гранату). В результате взрыва пострадавших нет.

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Мужчина был оперативно задержан на месте инцидента. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Черниговской области.

"Предварительно известно, что нетрезвый мужчина отдыхал в парке и бросил неизвестный боеприпас в сторону деревьев. В результате взрыва люди не пострадали", – рассказали правоохранители.

В парке работали экипажи сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Нежинского райуправления, другие оперативно-спасательные службы.

Расследуется уголовное производство по ч.4 ст. 296 УКУ (хулиганство), что наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

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