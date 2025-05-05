В Киеве в квартире посреди ночи взорвалась граната: пострадал житель Оболони

В Оболонском районе Киева ночью 5 мая раздался мощный взрыв в квартире. В результате события пострадал хозяин дома.

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Об этом сообщила полиция столицы. По предварительным данным правоохранителей, речь идет о детонации гранаты.

Инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Приречная. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, спасатели и медики.

"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали", – говорится в сообщении.

Происхождение боеприпаса устанавливается. Также решается вопрос о правовой квалификации события, приведшего к травмированию человека.

Напомним, что на Киевщине это уже не первый инцидент с гранатой в этом месяце. В частности, 1 мая в Клавдиево-Тарасово Бучанского района запал гранаты сдетонировал в руке 12-летнего пальчика приведя к травмированию.

Позже в ходе обыска по месту происшествия полицейские изъяли корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, а также взрыватель ручных гранат УЗРГМ-2. По их данным, боеприпасы хранил в подсобном помещении отец потерпевшего ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал местному жителю гранатой и ножом. Конфликт произошел на территории садового общества в Голосеевском районе.

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