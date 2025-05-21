На Николаевщине во дворе дома взорвалась граната: погиб трехлетний мальчик, пострадала женщина

В селе Комиссаровка на Николаевщине произошла ужасная трагедия — во дворе частного дома взорвалась граната. В результате инцидента погиб трехлетний мальчик, а взрослая женщина получила тяжелые телесные повреждения.

Видео дня

О происшествии стало известно вечером 20 мая, когда на линию 102 поступило сообщение о взрыве. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.

На место оперативно прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Правоохранители выяснили, что взрыв произошел прямо на территории двора частного подворья. К сожалению, ребенок скончался на месте, а женщина была госпитализирована с многочисленными ранениями.

Сейчас на месте работают взрывотехники, криминалисты и оперативники, которые собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Правоохранители ведут следствие, чтобы установить точные причины и обстоятельства взрыва.

Предварительно событие квалифицировали как умышленное убийство согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины. Окончательные выводы полиция сделает после завершения всех необходимых экспертиз.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ночью прогремел мощный взрыв в квартире. В результате происшествия пострадал хозяин квартиры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!