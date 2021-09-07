В МВД назвали основные версии гибели мэра Кривого Рога Павлова

Среди версий гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова – самоубийство и доведение до самоубийства. Умышленное убийство или его инсценировку исключили.

Об этом 7 сентября заявил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк. Брифинг правоохранителей транслировал YouTube-канал in time Ukraine (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, полученные во время досудебного расследования данные, в том числе экспертиза, позволили отбросить версии с умышленным убийством или инсценировки убийства.

Касательно основных версий – самоубийство или доведение до суицида – следователи предполагают, что мотивами могли быть как личного характера, так и связанные с работой.

Напомним, что Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на пороге собственного дома. В области грудной клетки было огнестрельное ранение, а рядом с телом лежал дробовик.

Одной из версий смерти Павлова полиция назвала суицид, хотя однопартийцы чиновника посчитали ее бредовой.

Также СМИ опубликовали видео буквально последних мгновений жизни Павлова и момент выстрела себе в грудь. При этом следствие предусматривает вероятность того, что городского голову могли довести до трагического решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, после смерти Павлова секретарем горсовета Кривого Рога был избран бывший мэр города Юрий Вилкул. Фактически он будет исполнять обязанности городского главы до новых выборов.