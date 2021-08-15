Смерть мэра Кривого Рога Павлова: в ОПЗЖ назвали бредом версию о самоубийстве

Глава парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отверг версию о самоубийстве криворожского мэра Константина Павлова. По его словам, буквально накануне городской голова делился с его соратниками жизнерадостными планами на будущее.

Об этом сам нардеп поведал у себя в Facebook. По его словам, с Павловым он виделся всего два дня назад, и он выглядел абсолютно жизнерадостным человеком.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый, рассказывал о своих планах", – написал оппозиционер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Павлов был найден мертвым 15 августа на дворе собственного дома. В области грудной клетки зияло отверстие от огнестрельного выстрела, а рядом с телом лежал дробовик.