В МИД заявили, что Украина допустит к задержанному на Донбассе офицеру РФ представителей Красного Креста

Международный комитет Красного Креста и другие организации смогут получить допуск к боевику "ЛНР" Андрею Косяку, из-за которого на Донбассе не давали работать мониторинговой миссии ОБСЕ. Его задержали во время разведки украинских позиций.

Задержание члена вооруженного формирования России во время разведки, а также его задокументированное участие в боях против Вооруженных сил Украины является еще одним доказательством ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко 21 октября в комментарии OBOZREVATEL.

"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – отметил Николенко.

Видео дня

Представитель МИД также сообщил, что ведомство обратилось в посольства с требованием проинформировать иностранные правительства о доказательствах агрессии России и грубых нарушениях страной договоренностей лидеров "нормандского" формата.

Николенко напомнил, что Косяк находится под стражей. Такое решение было принято Северодонецким городским судом Луганской области. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: