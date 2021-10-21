В МИД заявили, что Украина допустит к задержанному на Донбассе офицеру РФ представителей Красного Креста
Международный комитет Красного Креста и другие организации смогут получить допуск к боевику "ЛНР" Андрею Косяку, из-за которого на Донбассе не давали работать мониторинговой миссии ОБСЕ. Его задержали во время разведки украинских позиций.
Задержание члена вооруженного формирования России во время разведки, а также его задокументированное участие в боях против Вооруженных сил Украины является еще одним доказательством ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе, заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко 21 октября в комментарии OBOZREVATEL.
"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – отметил Николенко.
Представитель МИД также сообщил, что ведомство обратилось в посольства с требованием проинформировать иностранные правительства о доказательствах агрессии России и грубых нарушениях страной договоренностей лидеров "нормандского" формата.
Николенко напомнил, что Косяк находится под стражей. Такое решение было принято Северодонецким городским судом Луганской области. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
боевик попался украинским военным 13 октября. Он проводил разведку позиций ВСУ под видом представителя СЦКК.
При себе у него обнаружили российский паспорт, а позже в телефоне – видео обстрелов позиций украинских военных.
Представители ОБСЕ были вынуждены прекратить работу из-за протестов в связи с задержанием Косяка.