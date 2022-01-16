Против Украины было использовано ПО, похожее на вирус-вымогатель – Microsoft
Специалисты компании Microsoft обнаружили "признаки операции с использованием деструктивного вредоносного" программного обеспечения по отношению к нескольким украинским сайтам. Речь идет о вебресурсах организаций и правительственных порталах.
Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что признаки атаки были зафиксированы "в десятках систем" и впервые появились 13 января, когда ряд украинских сайтов подвергся кибератаке.
По данным компании, указанное ПО "выглядит как вирус-вымогатель", при этом без наличия "механизма взыскания выкупа". Предполагается, что его могли использовать для того, чтобы нарушить работу систем, которые были взломаны, а не для требования выплат.
"Мы осведомлены о текущих геополитических событиях на Украине и регионе", – подчеркнули в Microsoft, призвав организации, подвергшиеся вредоносному ПО, расследовать этот инцидент.
В самой компании не высказали предположений о том, кто может стоять за хакерской атакой на сайты государственных структур Украины.
Напомним, что она произошла в ночь на 14 января. Тогда взлому подверглись в общем 70 порталов. На вебресурах ряда министерств появились угрожающие сообщения, а некоторые, как Дія, просто были недоступны. Вместе с тем содержимое сайтов не повредилось и утечки персональных данных не произошло.
В Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что к ней могут быть причастны хакеры из Российской Федерации. В последней, как обычно, поспешили опровергнуть эту информацию.
На атаку отреагировали в Европейском Союзе – глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они собираются мобилизовать все свои ресурсы и помочь Украине справиться с этой ситуацией. А Офисе президента выразили готовность ответить за нарушение работы правительственных сайтов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным Госспецсвязи, кибератака на сайты украинского правительства и Дії стала самой мощной за последние четыре года.
Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк указал на возможную причастность к этому разведки Беларуси. По его словам, в атаке может быть замешана кибершпионская группа UNC1151, аффилированная с белорусскими спецслужбами.
Аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист предположил, что хакеры, совершившие такую кибератаку, могут предпринять еще более серьезные действия. В частности, под угрозой якобы находится критически важная инфраструктура страны, "украинцы могут остаться без света, тепла и денег".