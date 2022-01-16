Против Украины было использовано ПО, похожее на вирус-вымогатель – Microsoft

Специалисты компании Microsoft обнаружили "признаки операции с использованием деструктивного вредоносного" программного обеспечения по отношению к нескольким украинским сайтам. Речь идет о вебресурсах организаций и правительственных порталах.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что признаки атаки были зафиксированы "в десятках систем" и впервые появились 13 января, когда ряд украинских сайтов подвергся кибератаке.

По данным компании, указанное ПО "выглядит как вирус-вымогатель", при этом без наличия "механизма взыскания выкупа". Предполагается, что его могли использовать для того, чтобы нарушить работу систем, которые были взломаны, а не для требования выплат.

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"Мы осведомлены о текущих геополитических событиях на Украине и регионе", – подчеркнули в Microsoft, призвав организации, подвергшиеся вредоносному ПО, расследовать этот инцидент.

В самой компании не высказали предположений о том, кто может стоять за хакерской атакой на сайты государственных структур Украины.

Напомним, что она произошла в ночь на 14 января. Тогда взлому подверглись в общем 70 порталов. На вебресурах ряда министерств появились угрожающие сообщения, а некоторые, как Дія, просто были недоступны. Вместе с тем содержимое сайтов не повредилось и утечки персональных данных не произошло.

В Службе безопасности Украины занялись расследованием кибератаки, а позже заявили, что к ней могут быть причастны хакеры из Российской Федерации. В последней, как обычно, поспешили опровергнуть эту информацию.

На атаку отреагировали в Европейском Союзе – глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что они собираются мобилизовать все свои ресурсы и помочь Украине справиться с этой ситуацией. А Офисе президента выразили готовность ответить за нарушение работы правительственных сайтов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Госспецсвязи, кибератака на сайты украинского правительства и Дії стала самой мощной за последние четыре года.