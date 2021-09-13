В масштабном ДТП на Хмельнитчине погибли три человека, еще трое получили травмы

В Хмельницкой области 13 сентября произошло масштабное ДТП, в котором погибли три человека. Еще трое получили травмы.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Авария случилась около 21:40 вблизи села Шатава, которое расположено под Каменец-Подольским.

На трассе столкнулись два автомобиля ВАЗ. Жертвами аварии стали три человека, еще трое получили телесные повреждения – им предоставляют медицинскую помощь.

Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, что в августе в Хмельницкой области перевернулся молоковоз, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В аварии тогда погиб пятилетний ребенок. Тело мальчика пришлось доставать из-под грузовика, а к ликвидации последствий были привлечены 20 сотрудников ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля.