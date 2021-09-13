В Киеве в ДТП попал автомобиль полиции. Фото
В Киеве в понедельник, 13 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля. Авария случилась на перекрестке улицы Владимира Брожко и проспекта Валерия Лобановского.
Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL. О пострадавших информации пока нет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В результате столкновения было повреждено авто правоохранителей. Также на место происшествия прибыли их коллеги для оформления ДТП.
Другие детали происшествия пока неизвестны.
Напомним, что ранее автомобильная авария с участием полицейский произошла в Одесской области. Тогда погибли трое правоохранителей (младшему было 26 лет, а самому старшему – 45), еще один получил тяжелые травмы.
Они возвращались со следственного эксперимента. Машина съехала в кювет и врезалась в бетонную конструкцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября в Киеве столкнулись сразу восемь автомобилей. В результате аварии пострадал 11-летний ребенок.